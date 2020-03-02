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Внедорожник с людьми перевернулся на автодороге «Колыма»

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Крупное ДТП произошло на 1881-м км федеральной автодороги «Колыма» Якутск–Магадан. 1 марта там перевернулся автомобиль Toyota Tundra. Два человека получили травмы.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на правоохранительные органы, 54-летний водитель внедорожника не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате машина опрокинулась.

Водитель и 36-летняя женщина, находившаяся в салоне, получили телесные повреждения. Они госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка.

2 марта сообщалось, что в подмосковной Шатуре попал в ДТП инкассаторский автомобиль. Позже выяснилось, что водитель машины умер за рулем. Автомобиль перевернулся уже после того, как водитель скончался.

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