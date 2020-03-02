В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»
1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Подробности в сюжете «Известий»
1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Подробности в сюжете «Известий»