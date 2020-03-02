Хуснуллин оценил риски привлечения иностранных рабочих на фоне коронавируса

В России пока не видят рисков в привлечении иностранных рабочих на строительных объектах на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин 2 марта.

«Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, обсуждать возможный отказ от привлечения рабочих из других стран пока преждевременно, считает Хуснуллин. Также он напомнил, что подобные меры рассматривает оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее в этот день глава правительства Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на следующие три года учесть риски из-за коронавируса. Он призвал предусмотреть все меры, чтобы стоящие перед кабмином задачи были выполнены.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что последняя неделя февраля стала худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. В то же время он отметил, что текущая стоимость сырья является приемлемой, пишет «Газета.ру».

В феврале Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния заболевания на экономику страны.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 2 марта, число погибших из-за COVID-19 в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека. Всего в мире инфекцией заразились более 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс. Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в эти страны.