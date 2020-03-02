Прямой эфир
Сюжет:

Хуснуллин оценил риски привлечения иностранных рабочих на фоне коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России пока не видят рисков в привлечении иностранных рабочих на строительных объектах на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин 2 марта.

Моровая война: станет ли COVID-2019 новой испанкой
ВОЗ пока не объявила пандемию китайского коронавируса, но эксперты считают, что она уже началась

«Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, обсуждать возможный отказ от привлечения рабочих из других стран пока преждевременно, считает Хуснуллин. Также он напомнил, что подобные меры рассматривает оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее в этот день глава правительства Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на следующие три года учесть риски из-за коронавируса. Он призвал предусмотреть все меры, чтобы стоящие перед кабмином задачи были выполнены.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что последняя неделя февраля стала худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. В то же время он отметил, что текущая стоимость сырья является приемлемой, пишет «Газета.ру».

В феврале Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния заболевания на экономику страны.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 2 марта, число погибших из-за COVID-19 в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека. Всего в мире инфекцией заразились более 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс. Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в эти страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вакцину от COVID-2019 смогут начать применять к середине 2021 года
Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020