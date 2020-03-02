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Прокуратура проверит состояние разрушающегося жилого дома в ЕАО

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Жители села Песчаного в Смидовичском районе ЕАО пожаловались в прокуратуру о ненадлежащем содержании их дома. По факту обращения надзорное ведомство провело проверку состояния дома.

В частности, в двух подъездах разрушилось штукатурное покрытие, нет освещения, стены и потолок покрыты трещинами, в некоторых местах разрушена отмостка дома, в окнах частично нет стекол. В подвалах хлам и посторонние предметы. Всё это не отвечает требованиям безопасности и нарушает права граждан на комфортные и безопасные условия проживания.

Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства управляющая компания не принимала меры по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. По факту проверки возбуждено административное дело.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и потребовала отремонтировать общее пространство многоквартирного дома. Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении, пишет ИА EAOMedia.

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