Прокуратура проверит состояние разрушающегося жилого дома в ЕАО

Жители села Песчаного в Смидовичском районе ЕАО пожаловались в прокуратуру о ненадлежащем содержании их дома. По факту обращения надзорное ведомство провело проверку состояния дома.

В частности, в двух подъездах разрушилось штукатурное покрытие, нет освещения, стены и потолок покрыты трещинами, в некоторых местах разрушена отмостка дома, в окнах частично нет стекол. В подвалах хлам и посторонние предметы. Всё это не отвечает требованиям безопасности и нарушает права граждан на комфортные и безопасные условия проживания.

Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства управляющая компания не принимала меры по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. По факту проверки возбуждено административное дело.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и потребовала отремонтировать общее пространство многоквартирного дома. Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении, пишет ИА EAOMedia.