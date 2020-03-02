В Ленинградской области мать попыталась задушить двухлетнюю дочь

В городе Тихвине Ленинградской области местная жительница попыталась задушить свою двухлетнюю дочь. Об этом 2 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 февраля, о случившемся рассказал отца ребенка. Малышка поступила в больницу с ссадинами на шее и лице. 24-летняя мать ребенка задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне в Казани женщина напала с ножом на двоих своих детей и попыталась покончить с собой. В результате происшествия погиб один семилетний ребенок.