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Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы в понедельник, 2 марта.

По данным силовиков, в момент смерти 17-летняя девушка находилась со своим знакомым в подъезде.

По словам парня, который был на месте инцидента, подруга подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Молодой человек вызвал скорую помощь. Однако несовершеннолетнюю спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти модели.

В феврале 2019 года умерла аргентинская модель Playboy Наташа Хаитт, которая угрожала раскрыть имена педофилов среди политиков страны и в апреле 2018 года предсказывала свою смерть. Ее тело нашли после вечеринки в Буэнос-Айресе. В своих социальных сетях она отмечала, что не собирается совершать самоубийство, и призвала не верить в ее смерть от передозировки или несчастного случая. Женщина уверяла, что, если она умрет, это будет дело чужих рук.

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