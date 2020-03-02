Дети из Нанайского района победили на олимпиаде по родным языкам

В Хабаровском крае подвели итоги региональной олимпиады школьников по родным языкам и национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие победители и призеры муниципальных этапов олимпиады из восьми районов.

Свои знания нанайского, эвенского, эвенкийского и удэгейского языков демонстрировали учащиеся 6–11 классов из Нанайского, Амурского, Охотского, Солнечного, Хабаровского, Комсомольского, Тугуро-Чумиканского районов и района имени Лазо. Задания состояли из пяти разделов: аудирование, письмо, чтение, национальная культура, говорение и лексико-грамматический раздел.

Звучали переводы текстов известных местных писателей с родного языка на русский и наоборот. Старшеклассники представляли научно-исследовательские проекты, которые содержат этнокультурный материал. Лучшими признали детей из школ Нанайского района.

Как пишет ИА AmurMedia, родные языки коренных малочисленных народов Севера преподаются в 32 образовательных организациях 13 муниципальных районов края. А три из них — нанайский, негидальский и ульчский — изучают только в школах в Хабаровском крае. За пять лет общее количество школьников в крае, которые изучают родной язык, выросло практически в два раза.