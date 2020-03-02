В Москве мужчина заплатил $8 тыс. за «помощь» с туристической визой

В Москве мужчина написал заявление в полицию на человека, которому заплатил $8 тыс. в обмен на обещание помощи в получении туристической визы. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 марта, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Потерпевший обратился в ОМВД России по Тверскому району города 1 марта. Он рассказал, что еще в ноябре 2019 года познакомился с человеком, который пообещал помочь получить туристическую визу для поездки за границу его знакомым. Свою услугу он оценил в $5,7 тыс. с одного человека.

Заявитель согласился. 17 ноября он передал мужчине $8 тыс. в качестве предоплаты. «До настоящего времени мужчина, находясь на связи с заявителем, свои обязательства по оформлению виз в иностранное государство не выполнил, денежные средства в размере $8 тыс. (500 тыс. рублей) не вернул», — отметили в пресс-службе.

По факту инцидента проводится проверка. В какую страну потерпевший пытался оформить въезд, не уточняется.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что советский писатель-фантаст Михаил Кривич потерпел ущерб от мошенников почти на 100 тыс. рублей, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. Литератору позвонила женщина и пообещала ему компенсацию за путевку в санаторий. В ходе разговора она узнала данные банковской карты писателя и уговорила его сообщить присланные SMS-коды.