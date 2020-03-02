В Индонезии зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-2019 подтверждены в Индонезии. Об этом заявил президента страны Джоко Видодо в понедельник, 2 марта.

По его словам, зараженные госпитализированы, однако, где именно, он не уточнил, сообщает Reuters.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта, число жертв коронавируса в Китае достигло 2912.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Число погибших в этих государствах увеличилось до 104 (18 за сутки). За последние 24 часа вирус впервые был обнаружен в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.