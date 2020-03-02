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Подозреваемого в показе порно на экране в Приморье отправили в СИЗО

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В селе Михайловка Приморского края в СИЗО отправлен местный житель, которого подозревают в трансляции ролика порнографического содержания на уличном экране. Это бывший работник районного дома культуры.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на УМВД по краю, инцидент произошел 29 февраля, во время народных гуляний на центральной площади населенного пункта. Подозреваемого удалось задержать в короткие сроки благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. Он уже дал признательные показания.

Выяснилось, что подозреваемому 18 лет. С должности светооператора районного дома культуры его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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