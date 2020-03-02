В Башкирии загорелся коровник

Пожар площадью 1,8 тыс. кв. м. разгорелся на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о возгорании поступила на пункт дежурного рано утром 2 марта.

«На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение кровли здания коровника. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв м. Ведется тушение», — говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарных из строения были выведены 250 коров, сообщает РИА Новости. Погибших и пострадавших нет.

29 февраля в Подмосковье потушили комплекс для хранения овощей. Огонь распространился на площади 7 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности. На месте работали 80 спасателей и 21 единица техники.