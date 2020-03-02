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Дубль и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Фото: REUTERS/Nick Wosika/USA TODAY Sports
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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче сделал дубль, забросив две шайбы за три минуты, а также на его счету результативная передача. Примечательно, что время одного из голов ему ассистировали еще два россиянина — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко за команду.

Таким образом Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде.

После домашнего проигрыша «Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

Накануне «Оттава Сенаторз» на своем льду одолела по буллитам «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:3. Отличился игрок хозяев российский форвард Артем Анисимов. В течение матча он забросил две шайбы (34-я и 47-я минуты), а также нанес единственный и победный бросок в послематчевой перестрелке.

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