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Ватикан открывает архивы времен противоречивого папы Пия XII

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Фото: Global Look Press/Scherl
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Ватикан в понедельник, 2 марта, откроет для историков и исследователей доступ к хранящимся в его архивах документам, связанным с противоречивым периодом 1939 – 1958 годов, когда Святой престол возглавлял Пий XII (Эудженио Пачелли).

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Решение об этом ровно год назад принял лично папа Римский Франциск по случаю 80-летия со дня избрания Пачелли главой Римско-католической церкви. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы правления Пия XII пришлись на «один из самых печальных и темных моментов ХХ века», связанных со Второй мировой войной, сообщает «РИА Новости».

В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес понтифика.

Пия XII неоднократно критиковали за позицию во время Второй мировой. В частности, понтифика обвиняли в том, что, публично призывая к миру, он так и не решился на прямое осуждение нацизма и не прервал отношения с режимами, которые были союзниками Гитлера.

Ранее сообщалось, что папа Франциск не будет участвовать в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии. Причиной отказа понтифика от мероприятия стала простуда.

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