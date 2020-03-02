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Россиян в марте ожидают длинные выходные

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Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Порадует и короткая рабочая неделя, поскольку праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье и выходной переносится на понедельник 9 марта.

Еще одни длинные праздники будут в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в честь празднования Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая в честь празднования Дня Победы. Дополнительные выходные получаются благодаря переносу выходных дней 4 и 5 января, которые совпали с новогодними праздниками, сообщает «Федеральное агентство новостей».

19 февраля Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных. Так, 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку не предшествует непосредственно празднику. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников.

Погода на праздники порадует, так температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день. Это приведет к повышению климатической нормы. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, климатическая норма будет превышена на 6–9 градусов. Но эти аномалии нормальны для московской погоды.

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