Блогер Диденко сообщила последнюю волю погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой из-за ЧП с сухим льдом погибли три человека, рассказала, как будет проходить прощание с ее мужем. Этой информацией девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Согласно последней воле мужчины, погребения не будет. Его тело будет кремировано, а прах супруга девушка развеет над полем.

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