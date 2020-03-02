Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Жители России смогут получить ипотечные займы под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. Льготные условия ипотечного кредитования будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Жители России смогут получить ипотечные займы под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. Льготные условия ипотечного кредитования будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года.
Подробнее — в сюжете «Известий».