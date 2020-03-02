В Москве бьюти-блогер подрался с главредом «Учительской газеты»
Instagram-блогеров Дмитрия Городецкого и Андрея Петрова избил сосед. Мужчина разозлился из-за громкой музыки и поджидал их в подъезде,
По словам Петрова, нападение совершил московский писатель и главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Instagram-блогеров Дмитрия Городецкого и Андрея Петрова избил сосед. Мужчина разозлился из-за громкой музыки и поджидал их в подъезде,
По словам Петрова, нападение совершил московский писатель и главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов.
Подробнее — в сюжете «Известий».