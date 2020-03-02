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Психолог объяснила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Поведение блогера Екатерины Диденко после инцидента в банном комплексе, в результате которого погибли три человека, включая ее мужа, может говорить о зависимости девушки от соцсетей. Такое мнение высказала психолог Наталья Пятницкова в беседе с телеканалом «360».

По словам специалиста, посты Диденко в Instagram могут указывать на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Вероятно, девушка перенесла общение в виртуальный мир, ожидая получить оттуда поддержку и понимание.

Психолог добавила, что еще одним возможным вариантом может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

Утром 29 февраля Диденко рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа и двух друзей. «Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон», — сказала она.

Девушка также попросила оказать ей психологическую помощь и пожаловалась на то, что не знает, как рассказать о смерти мужа детям.

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