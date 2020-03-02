Прямой эфир

Трамп счел выход Буттиджича поражением для Сандерса

0
Фото: REUTERS/Eric Thayer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход бывшего мэра американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича из предвыборной борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии приведет к поражению сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

С чистого социалиста: почему Берни Сандерс — реальный шанс демократов
Сенатор от Вермонта подошел к «супервторнику» лидером

Глава белого дома считает, что уход Буттиджича выгоден бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого называют основным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре выборах.

«Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса в «супервторник» уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в воскресенье представитель Буттиджича объявил о намерении политика выйти из предвыборной гонки.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США — Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Байден победил на демократических праймериз в Южной Каролине
Трамп обвинил демократов в подрыве репутации Сандерса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020