Трамп счел выход Буттиджича поражением для Сандерса

Выход бывшего мэра американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича из предвыборной борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии приведет к поражению сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

Глава белого дома считает, что уход Буттиджича выгоден бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого называют основным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре выборах.

«Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса в «супервторник» уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в воскресенье представитель Буттиджича объявил о намерении политика выйти из предвыборной гонки.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США — Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.