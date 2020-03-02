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NASA назвало неожиданно положительный эффект от вспышки коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cheng Min/Xinhua
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Неожиданно положительный эффект от эпидемии коронавируса обнаружили специалисты NASA. В Китае в результате принятых мер по остановке распространения COVID-19 улучшилась экологическая ситуация.

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В Ухане власти страны были вынуждены закрыть город, ввести в нем карантин, остановить местные предприятия и ограничить транспортное сообщение. Такие действия повлекли за собой сокращение выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик, что соответственно повлияло на экологию.

«Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора», — заявили в NASA.

Обстановка стала улучшаться и в других районах Китая. Так, в центральных и восточных районах выбросов в атмосферу стало на 10–30% меньше, чем в аналогичные периоды прошлых годов.

За последние сутки, по статистике ВОЗ, выявлено 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Число погибших увеличилось до 104 (18 за сутки). Кроме того, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

По состоянию на 1 марта жертвами коронавируса в Китае стали 2993 человека. Инфицированными считаются 87 593 человека. Выздороветь удалось 42 тыс. пациентов.

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