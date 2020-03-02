Президент Сербии объявил об открытии представительства в Иерусалиме

Президент Сербии Александр Вучич объявил об открытии официального представительства страны в Иерусалиме. Об этом он заявил во время выступления на конференции Союза американских консерваторов.

По его словам, таким образом Сербия хочет проявить знак уважения еврейскому народу. Президент подчеркнул, что сейчас в регионе достаточно сложная ситуация, но власти пытаются найти лучший способ сделать что-то официальное в Иерусалиме, пишет «РИА Новости».

17 февраля США в «сделке века» предложили решить «одним махом» палестино-израильский конфликт, проигнорировав международный подход к его урегулированию. «Сделка века» Соединенных Штатов предполагает решение таких проблем со статусом Палестины, как границы, поселения, Восточный Иерусалим и беженцы, за счет уступок в пользу Израиля в одностороннем порядке.

Президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта 28 января. Согласно плану, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме и она якобы удвоит свою территорию. Позже Белый дом опубликовал соответствующий документ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, который даст его государству постоянную восточную границу и «никто не будет изгнан из дома».

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что целью плана Трампа является ликвидация национального проекта Палестины, и выступил против сделки. Палестина настаивает на признании своей страны в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. После оглашения условий сделки в этом ближневосточном государстве протестующие жгли флаги США и портреты Трампа.

1 февраля Лига арабских государств также отвергла план Трампа. В этот же день президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США и уведомил их об этом. Он заявил, что направил в Вашингтон отказ от американского плана и «не продаст Иерусалим». Аббас также пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу «сделке века».