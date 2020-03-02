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Нетаньяху пошутил о фильме «День сурка» из-за частых выборов в Израиле

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошутил, что чувствует себя героем фильма «День сурка» из-за частоты проведения выборов в стране. Об этом он заявил во время выступления на конференции Союза американских консерваторов по видеосвязи.

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Премьер сказал, что хотел бы лично присутствовать на конференции, но не смог этого сделать из-за проходящих в Израиле выборов. Нетаньяху также заметил, что раньше выборы в стране проходили раз в несколько лет, а сейчас — раз в несколько месяцев.

Также глава правительства выразил надежду на то, что выборы, назначенные на 2 марта, приведут страну к окончательным итогам, а Нетаньяху сможет выстроить «крепкое и стабильное правительство, которое поможет Израилю справляться с вызовами», передает «РИА Новости».

12 декабря парламент Израиля (кнессет) принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.

Избирательная кампания станет уже третьей менее чем за год, поскольку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства.

Новые выборы пройдут на фоне коррупционного скандала. В начале декабря генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в кнессет заключения против Нетаньяху по обвинению в обмане общественного доверия, мошенничестве и подкупе СМИ.

Сам премьер назвал выдвинутые против него обвинения охотой на ведьм и попыткой госпереворота.

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