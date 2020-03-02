Назначенный премьер Ирака отказался от своего поста

Назначенный на пост премьера Ирака Аляуи отказался формировать кабинет министров и отозвал свою кандидатуру в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса политика.

По словам Аляуи, причиной такого решения стало оказываемое на него давление.

Он добавил, что видел свою задачу в том, чтобы сформировать «независимое правительство, которое могло бы эффективно работать без пристрастных обязательств и давления в целях выполнения требований народа».

Ранее в воскресенье иракский парламент не смог утвердить сформированное Аляуи правительство из-за отсутствия кворума.

1 февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями от шиитских фракций кандидатуру бывшего министра коммуникаций Аляуи на пост премьера и поручил ему сформировать правительство. До завершения этого процесса обязанности главы кабинета продолжал исполнять Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.