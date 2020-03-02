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У православных христиан начинается Великий пост

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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У православных верующих в понедельник, 2 марта, начинается Великий пост — самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений.

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Пост завершится главным христианским праздником — Пасхой, который в этом году приходится на 19 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно православным канонам, Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о 40 днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Великий пост — время строгих ограничений в еде. Под полный запрет попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный — растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали людям, планирующим придерживаться правил Великого поста, обогатить свой рацион белками.

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