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Уголовное дело возбудили против пытавшейся убить сыновей жительницы Казани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Ранее стало известно, что женщина пыталась убить семилетних близнецов из ревности. Один ребенок погиб, второго госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по ... статьям... «убийство малолетнего», ... «покушение на убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По данным СК, 33-летняя женщина ударила сыновей ножом, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.

Ранее, 14 февраля, полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех родственников в квартире на Ленинском проспекте в Москве.

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