Грузовик с 78 мигрантами задержала полиция Северной Македонии

Полиция Северной Македонии остановила грузовик, перевозивший 78 нелегальных мигрантов. Об этом в воскресенье, 1 марта сообщает МВД республики.

Отмечается, что контейнеровоз был задержан в поселке Чешми-Штип на строящейся трассе Штип-Кочани. На его борту находились 41 выходец из Пакистана, 26 из Афганистана, пять из Сирии четыре из Египта и двое из Турции.

Фурой, зарегистрированной в городе Скопье, управляли два местных жителя. Они ни сразу не затормозил по требованию полиции, пишет «РИА Новости».

28 февраля пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Позже в этот день министр внутренних дел страны Наке Чулев заявил, что полиция и спецслужбы Северной Македонии готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию.

1 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 47 тыс. мигрантов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть. В тот же день угрозой национальной безопасности назвал ситуацию с нелегальными мигрантами представитель правительства Греции Стелиос Петсас.