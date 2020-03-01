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Сноубордист Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира в Канаде

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в канадском Блю Маунтин. В этом сезоне он впервые поднялся на первую ступень пьедестала на Кубке мира.

Серебро досталось немцу Стефану Баумейстеру, бронза у итальянца Эдвина Коратти.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянка София Надыршина стала второй, уступив лишь немке Рамоне Хофмайстер.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Италии 10 марта.

21 декабря россиянка впервые победила на соревнованиях по фристайлу на хаф-пайпе. Российская лыжница Валерия Демидова завоевала золотую медаль на этапе кубка мира в Китае.

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