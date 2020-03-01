Помпео заявил об отсутствии дополнительных тайных договоренностей с талибами

США не заключали с запрещенным в России движением «Талибан» никаких дополнительных тайных договоренностей, не отраженных в основном соглашении. Об этом 1 марта в интервью телеканалу CBS сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными», — сказал он.

По словам Помпео, эти «военные документы» были включены в соглашение для того, что обеспечить безопасность американским военнослужащим. Он подчеркнул, что этот договор «абсолютно прозрачный» и никаких дополнений, с которыми не смогут ознакомиться члены конгресса, нет.

Накануне в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно документу, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.