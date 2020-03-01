Главный редактор Sputnik Турция освобожден

Турецкие власти освободили главного редактора российского агентства Sputnik Турция Махира Бозтепе, которого ранее задержали в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила «РИА Новости» его жена.

«Махир освобожден», — сказала она агентству.

Ранее в этот день стало известно, что три журналиста Sputnik Турция освобождены после дачи показаний. В выданном им на руки протоколе допроса подчеркивается, что турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников российского агентства.

О случившемся 1 марта сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам Sputnik Турция и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации в Турции.

В середине дня турецкая полиция начала обыск офиса Sputnik в Стамбуле, а задержанных в Анкаре журналистов доставили во Дворец правосудия, где сотрудники агентства должны были дать показания прокурору. Тогда же в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.