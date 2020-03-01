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Bloomberg рассказал о новых правилах Мишустина для министров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Михаил Мишустин после своего назначения на пост премьер-министра России внес изменения в график своих подчиненных, в частности поменялось время проведения совещаний. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Первую рабочую встречу с министрами Мишустин проводит в девять утра. Как отмечает агентство, это «практически на рассвете по меркам Москвы». Кроме того, со своими непосредственными подчиненными глава российского правительства может встречаться в субботу и воскресенье.

Агентство также отметило работу Мишустина на предыдущей должности, назвав одним из его выдающихся достижений оптимизацию налогового режима и установку в стране более 3,5 млн кассовых онлайн-аппаратов.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу, 28 февраля, потребовал от министерств незамедлительно передавать в правоохранительные органы информацию о возможных нарушениях при использовании средств на реализацию национальных проектов.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил президенту России Владимиру Путину о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.

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