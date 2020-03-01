Саночники России и Италии разделили первое место общего зачета Кубка мира

Сборная России выиграла общий зачет эстафеты Кубка мира по санному спорту в воскресенье, 1 марта. Первое место россияне разделили с итальянскими саночниками.

Российские спортсмены Виктория Демченко, Семен Павличенко и Владислав Южаков/Юрий Прохоров заняли третье место на этапе соревнований в немецком Винтерберге, а итальянцы оказались на десятом. По итогам шести этапов обе сборные получили по 431 очку и поднялись на золотой пьедестал. Такие данные приводят «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно о победе российских саночников Александра Денисьева и Владислава Антонова в соревновании двоек на девятом этапе Кубка мира.

В субботу 29 февраля российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев нокаутом победил молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США). Россиянин на первой же минуте реализовал серию точных ударов и судье пришлось остановить бой.