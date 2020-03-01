Пушков прокомментировал задержание журналистов «Sputnik Турция»

Власти Турции должны задуматься о последствиях своих действий по отношению к журналистам. Об этом в воскресенье, 1 марта, написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter, комментируя задержание сотрудников агентства Sputnik в Турции.

Сенатор отметил, что «репрессивные» меры в отношении журналистов становятся нормой в странах ОБСЕ.

Ранее в этот день стало известно, что турецкая полиция начала обыск офиса Sputnik в Стамбуле, а задержанных в Анкаре журналистов доставили во Дворец правосудия, где сотрудники агентства должны дать показания прокурору. Кроме того, в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Махира Бозтепе.

О случившемся 1 марта сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». После того МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации в Турции.

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.