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Трехлетняя девочка и ее отец погибли на Масленице под Москвой

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В подмосковных Электроуглях во время масленичных гуляний погиб мужчина и его трехлетняя дочь. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время катания на джипах. Лебедка, оторвавшаяся от одного из внедорожников, ударила отца и ребенка. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

Очевидцы сообщили телеканалу, что экстренные службы на мероприятии не дежурили. Скорая помощь приехала спустя 15 минут после вызова, но спасти пострадавших не удалось.

По факту случившегося региональный СК проводит доследственную проверку.

Ранее в этот же день в квартире одного из домов на Большой Филевской улице в Москве нашли мертвыми семейную пару. Признаков насильственной смерти на их телах не было обнаружено. По предварительным данным, 34-летний мужчина и его 33-летняя супруга имели собственный бизнес.

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