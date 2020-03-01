«Репортеры без границ» осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Нельзя возлагать ответственность на журналистов за кризис в стране. Об этом заявили в воскресенье, 1 марта, в международной организации «Репортеры без границ», комментируя нападение на сотрудников Sputnik в Анкаре и их последующее задержание.

«Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис», — говорится в сообщении организации в официальном аккаунте в Twitter.

Ранее в этот день главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян возмутилась задержанием турецкой полицией журналистов Sputnik, на которых напали в их доме.

В МИА «Россия сегодня» заявили, что агентство обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации, связанной с нападением на сотрудников Sputnik Турция и их последующим задержанием в полиции.

По данным Симоньян, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам Sputnik Турция и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.