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Вильфанд предупредил ряд регионов об избытке осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сразу в нескольких регионах страны в марте ожидается превышение нормы осадков. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, избыток осадков прогнозируется в Мурманской и Архангельской областях, в республиках Коми и Карелия, а также в центре Красноярского края и Эвенкии. В то же время некоторые регионы страны в марте, наоборот, испытают дефицит осадков.

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«Прогнозируется дефицит осадков в регионах Предбайкалья и Забайкалья», — цитирует ТАСС слова метеоролога.

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве в этот же день распространила экстренное сообщение об усилении ветра до 17 м/с.

Ранее Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столице в начале марта. По его словам, температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день. Это приведет к повышению климатической нормы.

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