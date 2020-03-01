Украина предложила провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился в Минске с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом говорится в сообщении на странице офиса в Facebook в воскресенье, 1 марта.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «Нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — отметила украинская сторона. В ходе встречи Ермак выразил намерение провести обмен удерживаемыми лицами в марте.

Также отмечалась необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в «нормандском формате» в декабре 2019 года в Париже.

В середине февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о планах Киева провести очередной обмен удерживаемыми лицами с Москвой перед новым саммитом «нормандского формата».

14 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Обсуждался и вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Первый обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря на пункте пропуска под Горловкой. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124: 61 в ДНР и 63 — в ЛНР. Двое лиц, удерживаемых в ДНР, отказались от обмена.

Киев назвал состоявшийся обмен «победой государства» и выразил намерение вернуть еще около 300 удерживаемых лиц.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.