Парк в Бутурлино Нижегородской области разделят на две зоны

В Бутурлино Нижегородской области будет благоустроен парк «Кетарша» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественное пространство разделят на две зоны. Первая будет предназначаться для спокойных видов отдыха: в ней обустроят прогулочные тропинки и лавочки. Вторая станет спортивной, в ней появятся площадки для занятий скандинавской ходьбой, езде на велосипеде, роликовых коньках и скейтборде. По всему периметру парка будет проходить двухполосная велодорожка. В 2020 году в регионе на благоустройство 131 объекта потратят около 1,2 млрд рублей, сообщает ИА «НьюсНН».

Напомним, в Нижнем Новгороде планируют обновить бульвар по проспекту Гагарина. На разработку проекта выделят 1,07 млн рублей. Речь идет об участке вдоль трамвайных путей между домами № 104 и 146.