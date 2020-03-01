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Парк в Бутурлино Нижегородской области разделят на две зоны

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В Бутурлино Нижегородской области будет благоустроен парк «Кетарша» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественное пространство разделят на две зоны. Первая будет предназначаться для спокойных видов отдыха: в ней обустроят прогулочные тропинки и лавочки. Вторая станет спортивной, в ней появятся площадки для занятий скандинавской ходьбой, езде на велосипеде, роликовых коньках и скейтборде. По всему периметру парка будет проходить двухполосная велодорожка. В 2020 году в регионе на благоустройство 131 объекта потратят около 1,2 млрд рублей, сообщает ИА «НьюсНН».

Напомним, в Нижнем Новгороде планируют обновить бульвар по проспекту Гагарина. На разработку проекта выделят 1,07 млн рублей. Речь идет об участке вдоль трамвайных путей между домами № 104 и 146.

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