Представитель ОБСЕ по СМИ осудил нападение на журналистов Sputnik в Турции

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Об этом он написал в воскресенье, 1 марта, в своем Twitter.

«Я осуждаю попытку нападения на трех журналистов Sputnik в Турции около их домов в Анкаре и угрозы в их адрес вчера вечером. Я также обеспокоен тем, что их, судя по сообщениям, сегодня задержали из-за статьи. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных журналистов», — написал Дезир на своей странице в соцсети.

Ранее в этот день МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации, связанной с нападением на сотрудников «Sputnik Турция» и их последующим задержанием в полиции, передает «РИА Новости».

1 марта главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов «русскими шпионами». Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».