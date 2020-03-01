ЦИК Таджикистана признал состоявшимися выборы в парламент

Выборы в парламент Таджикистана признаны состоявшимися. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахтиер Худоерзода в воскресенье, 1 марта.

По его словам, явка избирателей на 15.00 местного времени (13.00 мск) составила 75,1% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

«По состоянию на 15.00 местного времени (13.00 мск) проголосовали 75,1% избирателей, или 3 млн 734 тыс. 962 избирателей», — сказал руководитель ЦИК.

Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск).

Накануне в Словакии прошли выборы в парламент. Центристская партия «Обычные люди и независимые личности» набирает большинство после подсчета на 92% участков.