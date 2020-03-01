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Массовое ДТП произошло возле торгового центра в Барнауле

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Вечером 29 февраля в Барнауле около торгового центра «Огни» произошла массовая авария. По словам очевидцев, повреждены от четырех до шести автомобилей, пишет «Инцидент Барнаул». О пострадавших не сообщается.

Ранее на алтайской трассе девушка-водитель не справилась с управлением свей Hyundai Solaris и в нее врезался «КамАЗ», напоминает altapress.ru.

Как стало известно 26 февраля, в Барнауле начался дорожный ремонт, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В сезоне-2020 должны построить дорогу по улице Сиреневой. Ее общая протяженность составит 365 м.

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