МИД Ирана высказался о подписании договора США с движением «Талибан»

Вашингтон не имел права подписывать договор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом в воскресенье, 1 марта, заявили в МИД Ирана.

По мнению Тегерана, США определили таким образом будущее Афганистана. «Иран считает действия США попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане и не согласен с ними», — цитирует ТАСС сообщение иранского внешнеполитического ведомства.

Договоренность о мире должна быть достигнута в ходе межафганских переговоров, гарантом которых может стать ООН, добавил МИД Ирана.

Накануне в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Согласно документу, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.