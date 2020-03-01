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Бурятский Новый год Сагаалган отпраздновали в Хабаровске

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В краевом дворце дружбы «Русь» в Хабаровске отметили традиционный бурятский Новый год Сагаалган. Праздник не обошелся без обязательных подарков от молодых старшим, национальной игры «Шагай наадан» и мужской забавы «Хээр шаалган» (разбивание ладонью коровьей хребтовой кости).

«В ночь с 23 февраля на 24-е мы молимся всю ночь до рассвета, в эти дни на землю приходит божество Балдан Лхамо. Она проверяет чистоту и порядок в доме, а если человек будет в это время спать, может его не заметить и не внесет в список живых, тогда год будет неудачным», — говорит студентка Дальневосточного института юстиции Билигма Балданова.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», перед Сагаалганом верующие должны пройти обряд очищения, накануне похода в дацан обтереться тестом, бумагой или тканью, избавиться от плохих мыслей и слов — потом это сжигается, оставляется в прошлом.

В этом году российские буддисты впервые отметили этот праздник в Государственном Кремлевском дворце. Сагаалган — это целый комплекс сакральных ритуалов, несущих очищение и обновление. В течение целого месяца в буддийских дацанах проходят молебны и обряды; родственники и друзья навещают друг друга, общаются, дарят подарки. Сагаалган празднуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, отдельных районов Забайкальского края и Иркутской области.

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