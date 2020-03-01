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В Германии призвали ЕС и США усилить давление на Россию и Сирию

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Страны Евросоюза и Соединенные Штаты должны усилить совместное давление на лидеров Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина. С таким заявлением в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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По ее мнению, это необходимо, чтобы «расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии». Она также обратила внимание на сложную гуманитарную ситуацию в арабской республике. «Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех», — цитирует немецкого министра в воскресенье, 1 марта, RT.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска Сирии за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

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