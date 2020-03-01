Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы

Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире в США. После поединка он показал неприличный жест зрителям боя, пишет в воскресенье, 1 марта, «Российская газета».

На турнире UFC Fight Night 169, прошедшем в американском городе Норфолке, Анкалаев начал поединок очень активно, его соперник пропустил большое количество ударов. Рефери в итоге остановил бой уже на 38-й секунде.

Молдавский боец устроил бурную сцену недовольства, его поддержала публика, но судья был непреклонен. В итоге российского спортсмена освистали, Анкалаев не сдержался и показал публике неприличный жест.

На счету 27-летнего российского спортсмена 13 побед и одно поражение в ММА (4-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и пять поражений (4-4 в UFC).