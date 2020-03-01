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Жительница Пермского края напала на сына с ножом

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Фото: Global Look Press/Christoph Reichwein
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Нетрезвая жительница Прикамья напала на сына с ножом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Следователи Соликамского отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы 1955 года рождения», — сообщили в полиции 1 марта. Оно расследуется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Конфликт в семье произошел накануне после совместного застолья. Подозреваемая ударила 37-летнего сына ножом, после чего пыталась свести счеты с жизнью. Обоих пострадавших госпитализировали.

В конце февраля Ленинский суд Ульяновска арестовал на два месяца 15-летнего подростка, напавшего с ножом на свою учительницу. Во время урока он нанес кухонным ножом 59-летней женщине удар в живот.

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