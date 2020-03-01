В Москве задержали 70 посетителей кальянной

Полицейские в Москве провели задержание посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте.

По предварительным данным, были задержаны около 100 человек, 65 из которых являются несовершеннолетними.

Сейчас гостей заведения проверяют на употребление наркотиков.