В Москве задержали 70 посетителей кальянной
Полицейские в Москве провели задержание посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте.
По предварительным данным, были задержаны около 100 человек, 65 из которых являются несовершеннолетними.
Сейчас гостей заведения проверяют на употребление наркотиков.
Полицейские в Москве провели задержание посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте.
По предварительным данным, были задержаны около 100 человек, 65 из которых являются несовершеннолетними.
Сейчас гостей заведения проверяют на употребление наркотиков.