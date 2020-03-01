В Петербурге стартовали международные соревнования по зимнему плаванию

В Санкт-Петербурге проходят международные соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы». Изначально турнир хотели устроить в русле Невы, но из-за погоды состязания решили перенести на Гребной канал.

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