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Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка

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Фото: Global Look Press/Sonja Jordan/imagebroker
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Чилийские и аргентинские военные помогают спасти моряка с российского траулера, у которого случился инсульт на борту судна. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак

Инцидент произошел в Атлантическом океане к югу от Мальвинских (Фолклендских) островов. По словам дипломата, 62-летний трал-мастер судна «Атлантик» Игорь Максимове утром 27 февраля почувствовал себя плохо, у него отказали левые рука и нога. Судовой врач диагностировал инсульт, передает «РИА Новости».

Позже у моряка начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга, рассказал Андрущак.

По словам почетного консула, у Аргентины, которая расположена ближе всего к Мальвинским островам, не оказалось нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийским коллегам.

«Договорились о военном быстроходном катере, который уже вышел навстречу русским рыбакам. Предположительно, в 23.00 (05.00 мск) произойдет эвакуация», — сообщил Андрущак.

По его словам, больного будет сопровождать аргентинский врач — кардиолог. Около 02.30 (08:30) его встретят в порту Ушуаи сотрудники российской дипмиссии.

В начале февраля сообщалось, что член экипажа российского грузового судна выпал за борт у берегов Южной Кореи. Моряк был спасен корейской Службой береговой охраны.

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