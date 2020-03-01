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В ООН приветствовали запрет на целлофановые пакеты в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Lev Radin/ZUMAPRESS
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ООН приветствовала вступление в силу нового закона в американском штате Нью-Йорк о запрете одноразовых целлофановых пакетов в магазинах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

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Закон вступает в силу с 1 марта. Теперь в большинстве магазинов штата не будут предлагать покупателям целлофановые пакеты. Кроме того, закон позволит розничным сетям взимать с покупателей ¢5 за бумажные пакеты. При этом ¢2 будут направляться местному правительства, а ¢3 – в фонд охраны окружающей среды.

Дюжаррик отметил, что это важный шаг в борьбе с пластиковым загрязнением, оказывающим серьезное негативное воздействие на нашу окружающую среду, особенно океан. Закон коснется всех магазинов, которые собирают налог с продаж, включая продуктовые, алкогольные и розничные торговые точки.

При этом пластиковые пакеты по-прежнему можно будет раздавать для сыпучих продуктов, сырого мяса, а также овощей, фруктов, лекарств и еды на вынос. Также в продаже сохранятся пластиковые пакеты, используемые для мусора. Власти города призвали жителей пользоваться многоразовыми сумками.

21 февраля депутат Госдумы Сергей Боярский и президент Фонда окружающей среды «Территория мир» Анастасия Кацубо обратились к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с предложением об отказе от чрезмерного использования и оборота одноразовой пластиковой посуды и пакетов.

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