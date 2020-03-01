Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета (США) заявил, что безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным и для США. Такое мнение ученый высказал в статье, опубликованной в The Conversation.

Пирс отмечает, что в случае такого сценария, в верхние слои атмосферы будет выброшен огромный объем сажи. Он спровоцирует глобальное похолодание, что губительно скажется на сельском хозяйстве.

По подсчетам ученого, безответный пуск 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев. Запуск 7 тыс. боеголовок приведет к голоду 5 млн человек, передает «Газета.ру».

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для защиты от России, нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности США.